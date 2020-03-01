Merkez sorumluları bilinçlendi - Son Dakika
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Merkez sorumluları bilinçlendi

6 saat önce

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Gençlik Merkezleri sorumluları eğitim seminerinde bir araya geldi.

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Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Gençlik Merkezleri sorumluları eğitim seminerinde bir araya geldi. "Çocukların Korunmasında ve Gelişimlerinin Desteklenmesinde Roller ve Sorumluluklar" konulu seminere, merkez sorumluları tam kadro katıldı.


Uzmanlar tarafından çeşitli konularda verilen eğitim seminerlerinin bu seferki katılımcıları Altındağ'da faaliyet gösteren 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile 17 Gençlik Merkezi'nin sorumluları oldu. Kısa adı AÇEV olan "Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı" gönüllü eğitimcisi Erol Turgut tarafından verilen seminer, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Erken yaşlardan başlayarak her çocuğun potansiyelinin en üst seviyeye erişmesini desteklemenin ailenin ve toplumun temel görevi olduğunu söyleyen eğitimci Erol Turgut, çocukların ve ailelerin ihtiyacını belirleyerek programlar geliştirmenin, farklı işbirlikleri uygulamanın ve uygulamaları değerlendirerek toplumun gelişmesine katkıda bulunmanın öneminden bahsetti. Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen seminerde gelişimin temel özellikleri, gelişimi olumsuz etkileyen koşullar ile buna neden olan ihmal ve istismar türleri üzerinde önemle duran Turgut, çocuk yaşta zorla ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda da katılımcılara önemli uyarılarda bulundu. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
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