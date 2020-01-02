Merkez, temerrüt faizi oranında değişiklik yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkez, temerrüt faizi oranında değişiklik yaptı - Son Dakika

Merkez, temerrüt faizi oranında değişiklik yaptı

6 saat önce

Merkez Bankası temerrüt faiz oranında değişikliğe gitti.

Merkez, temerrüt faizi oranında değişiklik yaptı, System.String[]

Merkez Bankası temerrüt faiz oranında değişikliğe gitti. Buna göre temerrüt faizini yüzde 15 olarak belirlenirken asgari giderim tutarı ise 260,00 Türk Lirası olarak tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerdeki temerrüt faizini belirledi. Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde faiz oranını yıllık yüzde 15,00 olarak tespit etti. Asgari giderim tutarı ise 260,00 Türk Lirası olarak tespit edildi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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