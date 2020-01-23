Merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi akhisar - Son Dakika

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Merkez üssü akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi akhisar
53 dakika önce
Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (18) AKHİSAR.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:18 Kaynak: DHA
Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (18) AKHİSAR
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