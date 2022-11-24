Düzce'de artçı sarsıntılar sürüyor! Vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

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Düzce'de önceki sabah saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 1 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

212 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde 23.11.2022 tarihinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı. Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 212 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. İl genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi.

GECEYİ GEÇİRMELERİ İÇİN ÇADIR KURULDU

Düzce'de depremin ardından evleri hasar gören ve konutlarına girmeye çekinen vatandaşların konaklamaları için park alanlarına 200 çadır kuruldu. AFAD, kentte yaşanan deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede çalışmalarını sürdürdü.

KORKUDAN EVLERE GİREMEDİLER

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki depremin ardından AFAD ekipleri, evlerine girmeye korktuklarından dolayı geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar için pazar alanına da çadırlar kurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de Anıtpark Meydanı ile Millet Bahçesine kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti. Soylu, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek gerekli talimatları verdi.