Türkiye, deprem felaketinde 3 metre kaydı! Paylaşılan yol görüntüleri korkunç durumu gözler önüne serdi - Son Dakika
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Türkiye, deprem felaketinde 3 metre kaydı! Paylaşılan yol görüntüleri korkunç durumu gözler önüne serdi

08.02.2023 15:31

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle ilgili açıklama yapan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Gerçek bir afet yaşıyoruz. Türkiye 3 metre kaymış durumda" dedi. Özener'in açıklamasının ardından sosyal medyada hızla yayılan yarılmış yol görüntüleri durumun vahametini gözler önüne sermiş oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin şiddetiyle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE 3 METRE KAYDI"

Türkiye'nin gerçek bir afetle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özener, "Gerçek bir afetle karşı karşıyayız. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem daha önce alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil. Şöyle düşünün doğrultu atımlı bir faydayız. Durduğunuz plakanın ortasında fay hattı var, karşı bloğunun sola doğru hareket ettiğini düşünüyorsunuz, doğrultu atımlı fay hattı olduğu için birinin sağa birinin sola kaydığını düşünün ve ilk pozisyonlarına göre 3 metrelik bir atım oluyor" ifadelerini kullandı.

ÖZENER'İ HAKLI ÇIKARTAN KARELER

Bu açıklama okuyanları endişelendirirken durumun vahametini gözler önüne seren fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu karelerde, tren raylarının ve ana yolun yamulduğu görülüyor.

İşte o kareler:

Türkiye depremde 3 metre kaydı! Paylaşılan kareler, durumun vahametini gözler önüne seriyor
Türkiye depremde 3 metre kaydı! Paylaşılan kareler, durumun vahametini gözler önüne seriyor
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Kahramanmaraş, Kandilli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, deprem felaketinde 3 metre kaydı! Paylaşılan yol görüntüleri korkunç durumu gözler önüne serdi - Son Dakika


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