Merkez Valisi Peynircioğlu'ndan Ahlat'a ziyaret

Merkez Valisi Ertan Peynircioğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.



Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar ile birlikte ilçeye gelen Vali Ertan Peynircioğlu'nu Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat karşıladı. Vali Peynircioğlu'nu ve beraberindekileri Ahlat Öğretmenevinde misafir eden Kaymakam Erat, daha sonra Ahlat'ı gezdirdi. Misafirlerini Kale Mahallesi'nde bulunan tarihi camiler, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat Müzesi ve Bayındır Kümbetini gezdiren Kaymakam Erat, ziyaretin anısına merkez valisi Ertan Peynircioğlu, Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve beraberindekilere Ahlat bastonu hediye etti. - BİTLİS