Merkez Valisi Yeter'den Van Büyükşehir Belediyesine Ziyaret

Merkez Valisi Dr. Enis Yeter ile bir grup akademisyen, Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Merkez Valisi Dr. Enis Yeter ile bir grup akademisyen, Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan'ı makamında ziyaret etti.



'Sürdürülebilir Kentler ve Katı Atık Yönetimi Çalıştayı'na katılmak üzere Van'da bulunan Merkez Valisi Dr. Enis Yeter, beraberinde kentsel politika uzmanı ve araştırmacı yazar Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Yılmaz Altuntaş, Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin ve öğretim üyeleri ile Vali Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan'a bir ziyaret geçekleştirdi. Ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yardımcısı Sinan Aslan, kentte yapılan çalıştaya katkılarından dolayı Merkez Valisi Yeter ve beraberindekilere teşekkür etti. - VAN

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