Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Kayseri'de 17 ilçede kooperatif kuruldu - Son Dakika
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Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Kayseri'de 17 ilçede kooperatif kuruldu

23.11.2022 13:15

1'i merkezde 16'sı ilçelerde olmak üzere toplamda 17 kooperatif kurduklarını belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Her ilçemizdeki kadın kooperatifi farklı bir ürün üretmekte. 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde hem makine alıp hem sipariş alıp bir de üretime başlamaları hem onların hem de bizim yüzümüzü güldürüyor" dedi.

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınların ekonomiye katma değer sağlaması hem de aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak amacıyla 1'i merkezde 16'sı ilçelerde olmak üzere toplamda 17 kooperatif kuruldu. 3 ay gibi kısa bir sürede büyük bir atılım yapan bu kooperatiflerde kadınlar atölyelerini tamamladılar, makineleri aldılar ve sipariş almaya başladılar.

"HEM ONLARIN HEM DE BİZİM YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR"

Atölyelerin kuruluş hikayesi ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri, Anadolu'nun ortasında parlayan bir yıldız ve önemli bir ticaret şehri. Biz valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve belediye başkanlıklarımızla beraber toplamda 17 tane kadın kooperatifi kurduk. Her ilçemizdeki kadın kooperatifi farklı bir ürün üretmekte. Böylesine kısa bir süre içerisinde hem makine alıp hem sipariş alıp bir de üretime başlamaları hem onların hem de bizim yüzümüzü güldürüyor" şeklinde konuştu.

"BUGÜN VE YARINA ÜMİTLE BAKMAK İSTİYORUZ"

Son olarak bu başarı hikayesinin daha da ilerleyerek dünya çapında önemli yerlere gelmesini istediklerini ifade eden Çiçek, "Biz bugün ve yarına ümitle bakmak istiyoruz. Yakın zamanda ihracat yapalım ve daha da iyi yerlere gelelim. Bizim en büyük gücümüz Kayserili kadınların, çalışkanlığı ve fedakarlığına güveniyor olmamızdır" diyerek sözlerini tamamladı.

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Son Dakika Güncel Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Kayseri'de 17 ilçede kooperatif kuruldu - Son Dakika


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