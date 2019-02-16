Son Dakika Haberleri: Merkezden Zorunlu Karşılık Duyurusu

Merkezden Zorunlu Karşılık Duyurusu

7 dakika önce

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat / katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verdi.

Merkezden Zorunlu Karşılık Duyurusu, System.String[]
Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/ katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yayımladı. Buna göre; Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının 1 yıla kadar vadeli mevduat/ katılım fonları ile 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli diğer yükümlülüklerde 100 baz puan, diğer vade gruplarında 50 baz puan indirilmesine karar verildi. Ayrıca kurum, Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi
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