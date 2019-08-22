Son Dakika Haberleri: Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi
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Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi

47 dakika önce

Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendiTUNCELİ - Tunceli'de zaman zaman sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü yine görüntülendi.

Merkeze inen yaban domuz sürüsü görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de zaman zaman sürü halinde merkeze inen yaban domuz sürüsü yine görüntülendi.

Doğal hayatın zengin olduğu Tunceli'de, yaban domuzları merkeze bağlı Atatürk Mahallesi sürü halinde indi. Sürü halinde olan ve aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu hayvanlar, yiyecek bulmaya çalıştı. Uzun süre sokaklarda yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlarda o anları görüntüledi.

Hayvanlar sokaklarda bir süre gezindikten sonra geldikleri taraf tekrar giderek gözden kayboldu.Tunceli'de daha öncede yaban domuzları defalarca kent merkezine kadar inmişti.

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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