Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor - Son Dakika

Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor

05.04.2021 23:41
Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kocaeli BŞB Kağıtspor'u 81-62 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Kocaeli BŞB Kağıtspor'u 81-62 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Maçın başında oyuna ısınamayan iki takım top kayıpları ve kötü tercihler yapınca skor düşük kaldı, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket pick and roll'lerden bulduğu sayılarla 4. dakikayı 7-2 önde geçti. Can Altıntığ'ın yönetiminde hücumda düzenli oynamaya başlayan Kocaeli BŞB Kağıtspor skor üretmeye başlasa da, geri koşmamanın bedelini ödeyip 7. dakikada 14-6 geri düştü.

Kocaeli'nin şutunu riske ettiği Denizli ekibinden Dwight Coleby yakın ve orta mesafeli şutlarla 10 sayıya ulaştı, hücumu düzenli oynadığı bölüm çok kısıtlı kalan ve yaptığı top kayıpları hızlı hücumlarla Merkezefendi sayılarına dönüşen konuk ekip ilk periyodu 20-19 geride bitirdi. Merkezefendi asistte 7-2 üstünlük sağladı.

İkinci çeyreğe Bora Hun Paçun iyi başladı ve 2 dakika dolmadan eski takımına karşı farkı sayı ve asistleriyle 3'e (22-19) düşürdü. Merkezefendi, Mustafa Kurtuldum'un çaldığı toplar ve Ümit Sonkol'un sayılarıyla yeniden ivme kazandı, 5. dakikada skoru 33-22'ye getirdi. Mustafa Kurtuldum, Keshun Sherrill'ı top aldırmama savunmasıyla pasivize ettiği gibi, enerjisini hücuma da yansıtıp farkın açılmasında etkili oldu. İlk yarı 20 farkla 47-27 sona erdi.

İlk yarıda Collins 2 şut deneyip skor bulamadı ancak topu çok iyi paylaşan Merkezefendi'nin onun skoruna da ihtiyaç duymadı. Bu bölümdeki Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket adına asist farkı (15-6) iki takımın hücumdaki isteklerini hangi ölçüde gerçekleştirdiklerinin göstergesiydi. Dwight Coleby karşı potada Horace Spencer'a üstünlük sağlayıp 15 sayı attı, Kocaeli 3 sayı bölgesinden 0/10 ile şut kullandı.

Denizli ekibinden Collins maçtaki ilk basketini üçüncü çeyreğin 3. dakikasında buldu, iki uzunla oynayan Kocaeli'nin bu beşi Denizli'ye ters geldi ve 5. dakikada fark 12 sayıya (52-40) geriledi. Ümit Sonkol'un trailer gelip attığı üçlük Merkezefendi'yi rahatlattı, Hakan Yapar'ın da devreye girmesiyle fark 24'e yükseldi. Serkan Menteşe son saniyede periyod skorunu üçlükle belirledi: 69-44.

Dördüncü periyoda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket rahat ve dağınık başladı, Kocaeli BŞB 6. dakikada farkı 12-2'lik seriyle (71-56) 15 sayıya çekti. Kalan sürede oyunu savunma beşiyle kontrol Merkezefendi Belediyesi Denizli karşılaşmayı 81-62 kazandı.

Öne çıkanlar...

Merkezefendi Belediyesi: Dwight Coleby 19 sayı, 9 ribaund, Ümit Sonkol 13 sayı (3/4 üçlük), 2 ribaund, Mustafa Kurtuldum 10 sayı, 1 ribaund, 2 asist, Hakan Yapar 9 sayı, 8 ribaund, 6 asist, Serkan Menteşe 8 sayı, 4 ribaund, 5 asist

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Horace Spencer 17 sayı, 11 ribaund, 2 asist, Uğur Dokuyan 12 sayı, 7 ribaund, Bora Hun Paçun 8 sayı, 5'i hücum 11 ribaund. - DENİZLİ

Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor
Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor
Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor

Merkezefendi, Kağıtspor, Kocaeli, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket galibiyet serisini sürdürüyor - Son Dakika Spor


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