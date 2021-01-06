Merkezefendi Basket Hakan Yapar ile anlaştı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bir haftalık görüşmeler sonunda Hakan Yapar'ı kadrosuna kattı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Süper Lig ekiplerinden PETKİM'de forma giyen Hakan Yapar'ı kadrosuna dahil etti. PETKİM yetkilileri, Hakan Yapar'ın Denizli'de oynamak istediğini, kendilerinin de kaptana anlayış gösterdiklerini açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Genel Menejeri Evren Yenice, Hakan Yapar transferiyle güçlerine güç kattıklarını söyledi. Evren Yenice, "Yönetim kurulumuz harika çalışıyor. Hakan Yapar transferiyle önemli bir hamle yaptık. Bu sezon hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizlili basketbolseverler rahat olsun. Hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

Öte yandan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te önümüzdeki günlerde transfer hareketliliğinin devam edeceği öğrenildi.

(İHA)