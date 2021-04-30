Merkezefendi Basket'in şampiyonluk günü

Türkiye Basketbol Ligi'nde art arda 13 galibiyetle son 2 haftaya lider giren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, tarihinde ilk kez adını ING Basketbol Süper Ligi'ne yazdırmak için yarın Nadir Gold İstanbul Basket'i ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 14.00'te yapılacak.

Ligde 28 maçta 20 galibiyetle ikili averajda da üstün olduğu Samsunpor'un 1 galibiyet önünde zirvede yer alan Denizli temsilcisi, rakibini yendiği takdirde bitime 1 hafta kala şampiyonluğu ve Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, maçı kazanıp Denizli'nin adını basketbolda ilk kez Süper Lig'e yazdıracaklarını söyledi. Denizli ekibinin sezon başında Süper Lig'e alınma hayali son anda gerçekleşmemişti.