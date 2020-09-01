Merkezefendi Basket sezona hazırlanıyor

ING Basketbol Süper Ligi'ne alınma hayali Basketbol Federasyonu'nun kararıyla son anda gerçekleşmeyip Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazdan sonuç bekleyen Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bolu kampında yeni sezona bileniyor. Denizli temsilcisinde Antrenör Şahin Ateşdağlı, TBL'de yeni sezonun çok kaliteli ve çekişmeli geçeceğini söyledi. Bolu kampının verimli geçtiğini belirten Ateşdağlı, "Önümüzde yoğun hazırlık maçı periyodu var. Hazırlık maçı periyoduna taşıyıp orada da eksiklerimizi görüp Federasyon Kupası'yla beraber istediğimiz performansı istediğimiz forma ulaşmak istiyoruz" dedi.

Şampiyonluk için kurulmuş bir takım olduklarını belirten Ateşdağlı, "Çok fazla şey yaşadık. Süper Lig son anda olmadı. Oradaki itiraz sürecimiz halen netleşmedi. Hem bizim hem oyuncuların kafalarında soru işaretleri oluştu. Kamp atmosferi odaklanmak için bize yaradı. Biz basketbol olarak yine aynı basketbolu oynayacağız. Yine savaşan, sahada savunma anlamında elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışan ama aynı zamanda da hücum organizasyonlarında doğru hücumları oynayan, tempolu basketbol oynayan bir takım olacağız. Seyir zevki yüksek bir basketbol oynamaya çalışacağız. Geçen sene Play-Off'ta yükselmeyi hedefliyorduk. Şimdi şampiyonluk istiyoruz" diye konuştu.