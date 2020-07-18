Merkezefendi Basket slogan arıyor
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transferin hızlı kulüplerinden olup hesaplarını Süper Lig'e çıkmak üzerine yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kullanacağı sloganı belirlemek için yarışma düzenleyecek.
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transferin hızlı kulüplerinden olup hesaplarını Süper Lig'e çıkmak üzerine yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, kullanacağı sloganı belirlemek için yarışma düzenleyecek. Geçen sezon ligde üçüncü sırada yer alırken koronavirüs salgını nedeniyle liglerin şampiyon ilan etmeden noktalanması üzerine hedefini ıskalayan Denizli ekibi, taraftarlarıyla birlikle yeni sezon sloganını belirleyecek. Transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlayıp antrenmanlara 10 Ağustos'ta başlayacak Merkezefendi'de Başkan Veli Deveciler, yeni sezon öncesi Denizlili basketbolseverler ve taraftarlarla ortak akılda buluşarak kullanacakları slogan için yarışma düzenleyeceklerini açıkladı. Taraftarlardan yeni sezonda kullanacakları slogan için destek beklediklerini söyleyen Deveciler, "Taraftarlarımızdan sosyal medya hesaplarımıza akıllarından geçen sloganları yazmalarını bekliyoruz. Bu sezon yarım kalan hesabı kapatacağız. Hedefimiz şampiyonluk ve Süper Lig" dedi. Kulüpten yapılan açıklamada slogan için taraftarların kulübün sosyal medya hesaplarına DM atmaları veya yorum kısmına akıllarından geçen sloganları yazmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:04 Kaynak: DHA
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