Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor - Son Dakika

Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

04.05.2021 13:02
Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'ni lider bitirmeyi garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, önümüzdeki sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Ligi'ni lider bitirmeyi garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, önümüzdeki sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

TBL 29. haftasında Nadir Gold İstanbul Basket'i konuk eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, karşılaşmadan 87-63 galibiyetle ayrılarak normal sezon şampiyonu olarak Basketbol Süper Ligine yükseldi. Geçen sezon Bandırma Basketbol İhtisas Kulübünün ligden çekilmesi üzerine Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için başvuran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvurusu belgelerin yetiştirilmediği gerekçesiyle reddedilmişti.

Şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Asbaşkanı Veli Tefenlili, "Öncelikle şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz, sevinçliyiz. İki yıldır tüm kulüp olarak gecemizi gündüzümüze katarak, bu başarının sağlanması için el birliği ile mücadele ettik. Sonunda da karşılığını şampiyon olarak aldık. İnanın bunun hazzı parayla pulla ölçülemeyecek kadar büyük. Denizli olarak şampiyon olup kentimizin ismini ülke çapında duyurmak bizi oldukça gururlandırdı. Bu onur ve gurur tüm Denizli'nin… Şampiyonluğumuzu tüm Denizli Halkı'na armağan ediyoruz" dedi.

"Süper Lig'de kalıcı olacağız"

Kulüp olarak gelecekle ilgili yaptıkları planlarını da anlatan Tefenlili, "Amacımız Basketbol Süper liginde öncelikle kalıcı olmak ve Avrupa Kupalarına katılarak, Denizli'de Avrupa takımlarını ağırlamak. Ayrıca yarışmacı bir takım kurmak istiyoruz. Alt yapı sistemimizi kuracağız. En alt yaş kategorisinden itibaren basketbola gönül vermiş yetenekli oyuncuları ortaya çıkararak, onları A Takımda oynayacak seviyeye getirmek istiyoruz. Alt yapı bizim için çok önemli. Buradan yetişecek oyuncular öncelikle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e, daha sonrada inşallah Türk Basketboluna hizmet verecekler. Seneye Süper Ligde mücadele ederken, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları Denizlili basketbol severlerle buluşturacağız. Taraftarlarımıza bol galibiyetli güzel maçlar izlettirmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize bu gururu yaşatan oyuncularımıza inansın, güvensin ve destek olmaya devam etsin. Kentin ismini başarılarımızla duyurmaya Süper Ligde de devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Merkezefendi, basketbol, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor - Son Dakika Spor


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