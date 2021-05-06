Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi - Son Dakika

Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi

06.05.2021 13:46
Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi, System.String[]

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Basket Bol Ligine yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, şampiyonluğun hikayesini anlattı.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Basket Bol Ligine yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, şampiyonluğun hikayesini anlattı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, ilk yola çıkarken yaşadıkları bir olayı anlatarak başladığı açıklamasında "Türkiye Basketbol Liginde yer alacağımız ilk sezonda yani geçen sene, Şeniz Doğan Başkanımız bana güvendiğini ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturmamı istedi. Kısa sürede çok kaliteli ve her biri birbirinden yetenekli, çok değerli bir yönetim kurulu oluşturduk. Bizi bir araya getiren Başkanımıza olan inancımızdır. Birlikte Şeniz Başkanımızla yaptığımız ilk toplantıda 'Üç yıl içinde bu takımı Basketbolun en üst ligine taşıyacağız' dedi. Biz bunun ne kadar güç olduğunu anlatsak da Başkanımız bunun olabileceğine bizi o gün inandırdı. Bu iki yılın neredeyse yarısından fazlası, pandemiyle geçmiş olmasına rağmen bizi hep destekledi. Düştüğümüz anlarda, zor günlerde hep ayağa kaldırdı. Bizde öyle büyük azimle çalıştık ki üç yılı beklemeden daha ikinci yılımızda Basketbol Süper Ligine muhteşem bir öyküyle yükseldik" diye konuştu.

Bu büyük başarının nasıl kazanıldığını aktaran Başkan Deveciler "Bu başarı Şeniz Başkanımızın bizlere güvenmesinin, gerçek bir lider olmasının sonucudur. Şeniz Başkanın koyduğu hedefler doğrultusunda ilerleyen Basketbol takımımız bu ilçenin bir başarı hikayesidir. En iyisini isteyen, en iyisine layık olan insanların yaşadığı bu ilçe, Basketbolun en üst liginde temsil edilecektir. Konulan hedefe ulaşılmıştır. Merkezefendi, Şeniz Başkanımız sayesinde herkesin imrenerek baktığı, yaşamak istediği, mücadeleden kaçmayan, kaliteli bir hayat sürmek isteyen, gülümseyen, en iyiye layık olan ve en iyileri hedefleyen bir ilçe oldu" dedi.

"Yeni sezon, yeni büyük hedefler"

Önümüzdeki sezonki hedeflerini de açıklayan Başkan Deveciler "Yeni hedef Süper Ligde kalıcı olmak, Avrupa'da mücadele etmek, güçlü bir alt yapı oluşturmak ve Denizlili gençlerin başarılı sporcular olmasıdır. Şeniz Doğan Başkanımız her zaman en iyisini istiyor, biz de en iyisini yapmaya hazırız. Büyük başkanımıza yaptığı her şey için Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket olarak teşekkürlerimizi borç biliriz" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ

Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi

Merkezefendi, basketbol, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket'te şampiyonluğu inanç getirdi - Son Dakika Spor


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