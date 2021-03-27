Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı - Son Dakika

Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı

27.03.2021 20:45
Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı, System.String[]

Türkiye Erkekler Basketbol 1.Ligi 24.hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bornova Belediyesi deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst üste 9. zaferine ulaştı (77-85). Bornova ise son 10 maçının 8'ini kaybetti.

Türkiye Erkekler Basketbol 1.Ligi 24.hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bornova Belediyesi deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst üste 9. zaferine ulaştı (77-85). Bornova ise son 10 maçının 8'ini kaybetti.

Karşılıklı sayılarla geçilen mücadelenin ilk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçildi. Yabancı oyuncuların skorer oyunuyla Denizli farkı 6'ya çıkarsa da Mert Gizir'in üçlükleriyle Bornova çabuk cevap verdi ve ilk çeyrek 19-19 tamamlandı.

2. çeyrekte Mert başta olmak üzere yerlileri ile skor üreten Bornova, devrenin son 2 dakikasına 36-30 önde girdi. 1 dakika içinde 7-0'lık seri ile Merkezefendi cevap verip öne geçti ancak Young'ın basketiyle soyunma odasına 38-37 önde giren taraf ev sahibi oldu.

2. yarının ilk 5 dakikası da üstünlüğün sürekli el değiştirdiği bir sekansla geçildi. Skor 45-42 Bornova lehine iken Denizli'den 10-0'lık seri geldi ve konuk ekip son periyoda 3 sayılık avantajla girdi (52-55).

Final periyoduna 2 üçlükle başlayan konuk ekip oldu. Fark 5 sayı konuk takım lehineyken üst üste gelen teknik faullerle Bornova antrenörü Faruk Beşok ve menajer Çağlar Karabulut oyun dışında kaldı ve Coleby 4/4 çizgiden atınca fark bitime 8 dakika kala 9'a çıktı (56-65). Konuk ekip Coleby ile skor üretmeye devam etti fakat Ata-Mustafa ikilisinin sayılarıyla Bornova bitime 2 dakika kala farkı tek topa düşürdü (72-74). Son dakikaya 76-73 önde giren konuk takım 40 saniye kala Collins'ten gelen üçlükle rakibinin direncini kırdı ve sahadan galip ayrılan taraf oldu (77-85).

Konuk ekipte Dwight Coleby 25 sayı 11 ribaund ile maçın yıldızı olurken, ev sahibi ekipte Carlos Medlock 18 sayı, kenardan gelenlerden Ata Kahraman 17 sayı ve Mert Gizir 15 sayı üretti. - DENİZLİ

Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı
Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı
Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı
Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merkezefendi Basket üst üste 9. zaferine ulaştı - Son Dakika Spor


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