Merkezefendi Belediye'sinden 65 yaş ve üstü annelere 'gül' sürprizi - Son Dakika

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü nedeniyle sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üzeri annelerin gününü kutlayarak gül hediye etti.



Başkan Doğan, mahallelerde 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Doğan, büyüklerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledi. Dışarı çıkamayan balkonlarında olan annelerin de gününü kutladı. 65 yaş ve üzeri büyükler, Anneler Günü'nü kutlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ederek, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için minnettar olduklarını belirttiler. Anneler Günü'nü kutlayan Doğan, "Bu yıl annelerimizin yanına gidemiyoruz, sarılamıyoruz ve onlarla kucaklaşamıyoruz. Ama onlara olan sevgimizi gerek sosyal medyada gerekse belediyemiz aracılığıyla iletebiliyoruz. Üzülmesinler Merkezefendili hemşehrilerim, biz her anneye, her kapıya gitmeye çalışıyoruz. Ben başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere bütün annelerimizin, bütün kadınlarımızın anneler gününü kutluyorum. Bütün hemşerilerime de sağlıklı günler diliyorum" dedi.



Anneler gününde en güzel hediyeyi aldı



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket oyuncuları, Anneler Günü'nde iki çocuk annesi olan engelli Emine Yıldıral'a tekerlekli sandalye hediye etti. Evde kullanılmak üzere özel olarak yapılan tekerlekli sandalyeyi Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan teslim etti. Hediyesini Başkan Doğan'dan alan Yıldıral, Doğan'a ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımına teşekkür etti. - DENİZLİ