Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Merkezefendi Belediye Meclisi Toplatısı, Başkan Şeniz Doğan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Merkezefendi Belediye Meclisi Toplatısı, Başkan Şeniz Doğan'ın başkanlığında gerçekleşti. 15 maddelik gündem değerlendirilerek karara bağlandı. Meclis üyelerine sunulan Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 22 kabul, 9 ret ile oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste ayrıca gizli oy usulü ile encümen üye seçimi yapıldı, ihtisas komisyonların belirlendi ve belirlenen komisyonlara üye seçimi yapıldı.

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Merkezefendi Belediye Meclisi, normalleşme süreciyle birlikte pandemi tedbirlerine bağlı olarak Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk oturumunu Bereketler Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda 15 maddelik gündem değerlendirilerek karara bağlandı. Meclis üyelerine sunulan Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, 22 kabul, 9 ret ile oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste ayrıca gizli oy usulü ile encümen üye seçimi yapıldı, ihtisas komisyonların belirlendi ve belirlenen komisyonlara üye seçimi yapıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Meclisimize virüs nedeniyle ara vermiştik. Sizleri de bu konuda bilgilendirmiştik. Bu dönemde tüm enerjimizle virüsle mücadele ettik. Maske ürettik, dezenfektan dağıttık, hijyen kurallarını belirten afişler astık. Ekiplerimiz başvuran her aileye maskelerini gönderdik. Kısıtlamalar başlamadan önce kamu kurumlarımızı, okulları, kahveleri ve camileri dezenfekte ettik. Tüm mahallelerimiz ilaçlama araçlarımız ile dezenfekte edildi" diye konuştu.

"Katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür ediyorum"

Başkan Doğan, virüs sürecinde sosyal yardımlarını artırdıklarını söyledi. Doğan, "Virüsün ilerlemesi ile birlikte bazı iş yerleri kapatıldı. Adeta hayat durdu, üretim yoktu. Bu noktada sosyal yardımlarımızı arttırdık. 10 bin adet gıda kolisi ve nakdi yardımlarda bulunduk. Merkezefendi El Ele iyilik hareketi başlatarak ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca sıcak yemek gönderdik. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördük. Hareketimize sadece Denizli'den değil yurtdışından destek geldi. Salgın hala devam ediyor. Hemşerilerimiz kurallara uyma noktasında dikkat etmeleri gerekiyor. Virüs dönemindeki çalışmalarımıza sağlamış oldukları için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. En kısa sürede salgının son bularak, sağlıklı günlerde el ele omuz omuza çalışmayı diliyorum. Ayrıca Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, yaralı olanlara şifa diliyorum" dedi.

2019 faaliyet raporu oy çokluğu ile onaylandı

Encümen ve Komisyon üyelerinin belirlenmesinden sonra Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, meclis başkanlığı görevini Merkezefendi Belediyesi 1. Başkan Vekili Fatih Coşkun'a devretti. Gündemin 13.maddesinde 2019 Yılı Faaliyet Raporu filmi meclis üyelerine izletildi. Meclis üyelerine sunulan faaliyet raporu görüşülerek oy çokluğu ile onaylandı. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 2.oturumu 6 Temmuz saat 17.00'de gerçekleşecek. - DENİZLİ

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi - Son Dakika

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