Merkezefendi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika

Merkezefendi Belediye Meclisi, Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Meclis toplantısında Merkezefendi Belediyesi'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, meclis başkanlığı görevini Merkezefendi Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Fatih Coşkun'a devretti. Merkezefendi Belediyesi'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu filmi meclis üyelerine izletildi. 2020 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunularak kabul edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, onaylanan faaliyet raporunun hayırlı olmasını diledi. Başkan Doğan, "Aslolan Merkezefendi'ye hizmettir, doğru hizmet vermektir ve bütçeyi doğru kullanmaktır. Bizim için 2020 yılı da bu şekilde geçti. Emeği geçen meclis üyelerine, çalışma arkadaşlarıma ve Merkezefendili hemşehrilerime teşekkür ederim" diye konuştu. - DENİZLİ