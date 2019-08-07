Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel Haber

Merkezefendi Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendililerin sağlıklı ve temiz bir ortamda kesim yapabilecekleri kurban kesim alanları için hazırlıkları tamamladı.

Merkezefendi Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
Denizli Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendililerin sağlıklı ve temiz bir ortamda kesim yapabilecekleri kurban kesim alanları için hazırlıkları tamamladı.

Karaman, Bahçelievler, Barbaros, Sevindik, Servergazi, Yeni Mahalle, TOKİ Evleri Alperen Ersoy Pazar Yerleri ile Yenişehir Mahallesi Şengün Camii yanındaki kesim alanlarında vatandaşların ihtiyaç duyacağı demir askılar, deriler için tuz, et ve çöp poşeti, kasap önlüğü ve masa hizmeti verilecek. Vatandaşlara ayrıca şeker, çikolata, su ve çay ikramı da olacak. Merkezefendi Belediyesi bünyesinde çalışan 20 personel, dört gün boyunca dönüşümlü olarak kurban kesim alanında Merkezefendililere yardımcı olacak.

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda da ilaçlama ve temizlik çalışmalarına devam edecek. Kurban kesim noktalarında ilaçlama, temizlik ve halk sağlığı için ekipleri gece-gündüz çalışacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce üç ekip gündüz, 10 ekip gece hizmet verecek. Çöp kamyonu seferleri de günlük 16 iken, 19 oldu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Karaman Pazar Yeri'ndeki hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Doğan, "Hemşerilerimizin güvenilir ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesebilmeleri için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Gerekli tüm hizmeti Merkezefendi Belediyesi olarak vereceğiz" dedi. - DENİZLİ
Merkezefendi, Karaman, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi
CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki AK Parti'den Mansur Yavaş'a "tasarruf" yanıtı: Hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil Türkiye'nin operasyon planladığı Suriye'de DEAŞ yeniden canlanmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]