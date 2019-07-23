Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyesi 'birimler arası futbol turnuvası' başladı
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Merkezefendi Belediyesi 'birimler arası futbol turnuvası' başladı

1 saat önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin birimler arası futbol turnuvası Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın vuruşu ile başladı.

Merkezefendi Belediyesi 'birimler arası futbol turnuvası' başladı, System.String[]
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin birimler arası futbol turnuvası Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın vuruşu ile başladı.

Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği turnuvanın açılış maçı yapıldı. İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün de forma giydiği Belediye Meclis Üyeleri takımı ile Fen İşleri B takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonucunda meclis üyeleri, rakibini 9-8 mağlup etti. 18 takımın ve 250'ye yakın sporcunun mücadele edeceği turnuvanın final karşılaşması 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Takımlara başarılar dileyen Başkan Doğan, "Spora ve sporcuya olan desteğimiz devam ediyor. Selçukbey Spor Eğitim Merkezimizde gerçekleştirilen birimler arası turnuvamız da ki tüm takımlara başarılar diliyorum. Keyifli, çekişmeli ve sportmence bir turnuva olmasını temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ
Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
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