Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Basketbol Süper Ligi'ne bir galibiyet uzakta
30.04.2021 12:01
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son 2 haftaya lider giren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın konuk edeceği Nadir Gold İstanbul Basket'i yenmesi halinde Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde son 2 haftaya lider giren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın konuk edeceği Nadir Gold İstanbul Basket'i yenmesi halinde Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
Lider takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde son 2 haftaya Samsunspor'un 1 puan önünde giren Denizli temsilcisi, yarın saat 14.00'te Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Nadir Gold İstanbul Basket'i konuk edecek.
Sezon içinde Samsunspor'la oynadığı maçlarda üstün durumda bulunan ve 13 maçtır kaybetmeyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde son hafta öncesinde Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak.
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