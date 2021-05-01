Merkezefendi Denizli Basket Süper Lig'e yükseldi
01.05.2021 15:33
Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 87-63 Nadir Gold İstanbul Basket'i yenerek 1 hafta kala ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. haftasında Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 87-63 Nadir Gold İstanbul Basket'i yenerek 1 hafta kala ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonundaki mücadele ilk periyodda 21-15, devreyi ise 46-32 önde tamamlayan Denizli Basket, üçüncü periyod da 65-48 üstün bitirerek, karşılaşmayı 87-63 galip tamamladı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket üst üste 14. maçını yenilgisiz geçirerek lig bitimine 1 hafta kala Samsunspor'un önünde bitirmeyi garantiledi.
Denizli Basket gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadeleye devam edecek. Farklı üstünlüğü son çeyrekte de sürdüren Denizli Basket, karşılaşmadan 87-63 galibiyetle ayrılarak normal sezon şampiyonu oldu. - DENİZLİ
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