Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig sevinci - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig sevinci

01.05.2021 16:42
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig sevinci, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde sahasında Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyon olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, karşılaşmanın sona ermesinin ardından büyük coşku yaşadı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde sahasında Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyon olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, karşılaşmanın sona ermesinin ardından büyük coşku yaşadı. Basketbolcular teknik kadro ve yönetim parkede kutlama yaparak bir üst lige yükselmenin keyfini çıkardı.

Maçın ardından özel olarak hazırlanan şampiyonluk tişörtlerini giyen Denizlili basketbolcular, balonlarla süslenen Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Süper Lig'i konfetiler eşliğinde kutladı. Salonda şampiyonluk pankartı asılırken, basketbolcular geleneksel olarak potaların filelerini kesti.

AKTAŞ GURURLUSezon ortasında Play-Off hattının dışında devraldığı takımı üst üste 14 galibiyetle şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıyan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Antrenörü Zafer Aktaş, çok sevinçli olduklarını belirtti. Aktaş, "Bugünü çok bekledik. 14 maçtır kazanıyoruz. Oyuncularım, teknik kadrom, her zaman bize destek olan yönetimimiz hepsine çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz. Çok karakterli insanlarla birlikte çalıştım. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Denizli, Süper Lig'i çok arzuladı. Bugün tarihi bir gün. Sonunda kavuştuk. Emeği geçen herkese teşekkürlerim. Güzel olan bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek. Yeni sezonda Süper Lig'e renk katacağımızı düşünüyorum" dedi.BAŞKAN DEVECİLER, "SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK İSTİYORUZ"Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, şampiyonluk sonrası 2018 yılında kurulan kulüplerinin 3 yıl içinde Süper Lig'e yükseldiğini ifade etti. Deveciler, "Bu başarıya katkı gösteren herkese teşekkür ederiz. Gerçekten muazzam bir iş çıkardık. Zaman içinde Denizli bunun ne kadar önemli olduğunu hissedecek. Bundan sonra yeni hedefler koyup bunlara ulaşmaya çalışmalıyız. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz ve başarılara imza atacak bir takım oluşturacağız. Adım adım ilerleyeceğiz ve bu işi başaracağız. Takımız onlarca maç kazandı kaybetmeden. Denizli'ye hayırlı olsun" diye konuştu.ALTAN, DENİZLİ SÜPER LİG'İ HAK ETTİDenizlili basketbolculardan Altan Erol, bu başarıyı elde edebilmek için tüm oyuncuların yoğun bir çaba sarf ettiğini dile getirerek, "İnanılmaz mutluyuz. Denizli'nin özlemini giderdik. Bizim de emeğimiz olduğu için çok sevinçliyim. Denizli Süper Lig'i hak etti. İnşallah devamlılığı olacak. Başarılar elde etmek istiyoruz. Buraya gelmek için çok çalıştık. Lige iyi başlayamadık ama sonunu iyi getirdik. Gemiyi limana yanaştırdık" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özdoğan ise "Çok zor maçlar oynadık. Süper Lig'i çok istiyorduk. Sonunda başardık. Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Denizli'ye armağan olsun" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te Süper Lig sevinci - Son Dakika Spor


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