Son Dakika Haberleri: Merkezefendi belediyesi denizli basket'ten iyi prova
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Merkezefendi belediyesi denizli basket'ten iyi prova

1 saat önce

DENİZLİ'de düzenlenen Angel's Park Turnuvası'nda ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu.

Merkezefendi belediyesi denizli basket'ten iyi prova, System.String[]

DENİZLİ'de düzenlenen Angel's Park Turnuvası'nda ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Konyaspor'u mağlup ederek şampiyon oldu. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket tarafından Pamukkale Üniversitesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, son maçta, ev sahibi ile Konyaspor karşılaştı. Karşılaşmadan 76-52 galip ayrılan Denizli Basket, şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Petkimspor ikinci, Konyaspor üçüncü, Fethiye Belediyespor ise dördüncü oldu.

Merkezefendi, Konyaspor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
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