Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı

10.05.2021 16:23
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'e yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluğu aldığı kupayla kendi evinde kutladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'e yükselen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluğu aldığı kupayla kendi evinde kutladı. Merkezefendi Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende kupayı Başkan Şeniz Doğan ve sporcuların elinden yükseldi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde son hafta mücadelesinde şampiyon olarak tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basketbol, deplasmanda karşılaştığı GCT Düzce'yi 73-102 mağlup ederek kupayı aldı. Büyük sevinçle kupayı evine götüren Denizli Basket, yeni sezonda ING Basketbol Ligi'nde mücadele edecek. Merkezefendi Belediyesi önünde ise görkemli bir kutlama gerçekleştirilirken, kutlamaya Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sporcular ve teknik ekip katıldı. Konuşmaların ardından isimler teker teker söylenerek sahneye çıkan basketbolcular, kupayı Başkan Şeniz Doğan ile beraber kaldırdılar. Güzel maçları Denizli'de izleyeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Bugün mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız, göreve geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 2 yılı aşkın süredir, var gücümüzle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımımızı üst lige çıkarmak için elimizden gelen olağanüstü gayreti arkadaşlarımızla birlikte sarf ettik. Hayallerimiz vardı, sadece bu takımı kurup, salonda oynatmak değildi. Merkezefendi'mizin, Denizli'mizin adını bütün Türkiye'ye duyurmak, aynı zamanda Merkezefendi Belediyesi olarak spora, gençlerimize katkıda bulunmaktı. Bu lig, inşallah hep birlikte süper ligde çok güzel takımları, çok güzel maçları Denizli'mizde izleyeceğiz" diye konuştu.

"Basketbol sevdalısı gençlerimizi basketbola kazandırmak istiyoruz"

Başarılı takım için alt yapı oluşturma çalışmalarının başlayacağını açıklayan Başkan Doğan; "Burada başarılı bir takımımız var, ama bu yıl alt yapı zorunluluğu var. Aslında zorunluluk olmasa da biz altyapımızı güçlendirmek istiyorduk. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Denizli'mizde yetişen, bu yolda yürümek isteyen ya da ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayan gerçekten ciddi anlamda basketbol sevdalısı gençlerimiz bizden bu sezon artık basketbola kazandırmak istiyoruz. Denizli'miz içinde bu bir fırsat olacak. Ben şunu gördüm, tüm Denizlili hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum, bütün Denizli tek yürekti, takımına sahip çıktı. Ben şunu biliyorum, Merkezefendi basketbol takımımız artık Denizli'nin bir takımı oldu. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Onlar bize inandı, ben onlara inandım, hepsine teşekkür ediyorum, yürekten kutluyorum, yeni sezonda da yolumuz açık olsun" şeklinde konuştu.

"Teşekkürlerin en büyüğü Başkan Şeniz Doğan'a"

Teknik heyete ve oyunculara teşekkür eden Başkan Veli Deveciler; "Öncelikle eşi benzeri görülmemiş başarı kazandılar. Hem şampiyon oldular hem de 15 tane üst üste maç kazandılar. Teknik ve oyuncu arkadaşlarımın hepsi birbirinden değerli. Çok düzgün ve sağlam insan oldukları için bu başarı geldi. Yoksa kurduğunuz bir takımla bu başarıları elde etmek mümkün değil. Kendileriyle gurur duyuyor ve teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürün en büyüğünü karşımda duran ve bizim liderimiz, inancımız Şeniz Başkan. Yola çıkışımızda bize inanan ve bu işi yapabileceğimizi söyleyen kişidir" dedi.

"Süper Lig hayırlı olsun"

Çok emek vererek bu günlere geldiklerini belirten takım kaptanı Ümit Sonkol; "2 sene önce bu kulübe geldiğimin ertesi günü anladım burada kazanmak zorundayız. Çünkü kazanmaya alışkın. Geçen sene pandemiden dolayı yarım kalan hikayemiz vardı. Takım arkadaşlarım ve yönetimimizle gecemizi gündüzümüze kattık ve çok emek verdik. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Süper Lig hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı

Merkezefendi, basketbol, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket törenle kupasını aldı - Son Dakika Spor


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