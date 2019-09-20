Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket turnuvanın ilk maçından galibiyetle ayrıldı
Son Dakika Spor Haber

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket turnuvanın ilk maçından galibiyetle ayrıldı

57 dakika önce

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile karşılaştı.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket turnuvanın ilk maçından galibiyetle ayrıldı, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 74-64 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kazandı.


Hotel Angel's Park Turnuvası'nın ilk maçında ev sahibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ile karşılaştı. İlk çeyreğe iki ekip de rahat bir başlangıç yaptı. Karşılıklı sayılarla dengeli geçen çeyreği 23-22 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmaya ağırlık verenDenizli Basket, hızlı hücumlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı açmaya başladı. Denizli Basket, ilk yarı 44-37 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, farkı eritmeye başladı fakat Denizli Basket 54-47 önde tamamladı. Son çeyrekte rakip takım farkı azaltmaya çalışsa da Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ağırlığını ortaya koydu. Denizli Basket, 74-64 skoruyla maçtan galip ayrıldı.


"Hazırlık turnuvalar bizler için verimli oluyor"


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, ortaya konan mücadeleden memnun olduğunu belirtti. Ateşdağlı "Son dakikaya kadar sahada mücadele eden takımımı kutluyorum. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u da tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Lokman Hekim, Merkezefendi, Fethiye, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Victor Ruiz bugünkü idmana çıkmadı
Slimani Monaco'da şov yapıyor! Falcao'yu geride bıraktı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: İlk kanı kim akıttı buna bakmak lazım Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:49:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket turnuvanın ilk maçından galibiyetle ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]