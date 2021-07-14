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Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü satranç takımı iki kupa kazandı - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü satranç takımı iki kupa kazandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:37
Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü satranç takımı iki kupa kazandı, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren satranç takımı 2020-2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Denizli İl Yarışmasında iki kupa kazandı.

Merkezefendi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren satranç takımı 2020-2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Denizli İl Yarışmasında iki kupa kazandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; "Satranç takımımız Denizli İl Yarışmasında iki kupa kazanarak bizleri gururlandırdı" dedi.

Spora, sporcuya ve gençlere verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren satranç takımı 2020-2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Denizli İl Yarışmasında iki kupa kazandı. 10 kulübün katıldığı yarışmada U-18 Kadınlar kategorisinde ikincilik ve U-12 Kadınlar kategorisinde üçüncülük kupası kazanan Merkezefendi Belediyesi Satranç Takımı adına 12 sporcu yarıştı. Satranç takımı kazandıkları kupalar ile Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Başkan Doğan da satranç takımını başarılarından dolayı tebrik ettiğini ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Merkezefendi Belediyesi satranç kurslarında yaklaşık bin sporcu bulunuyor. Satranç eğitimleri 8 tesiste devam ediyor.

"Her branştaki sporcularımıza büyük destek oluyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin meyvesini toplamaya başladıklarını söyledi. Merkezefendi Belediyesi bünyesinde bulunan takımların, daha çok başarılara imza atacaklarını belirten Başkan Doğan;"Sporun her dalında, her branştaki sporcularımıza büyük destek oluyoruz. Satranç takımımız 2020-2021 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası Denizli İl Yarışması'nda iki kupa kazanarak bizleri gururlandırdı. Bizler inanıyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz ve sporcularımız daha çok başarılara imza atacaklar. Kendilerine imkan sağlandığında neler yapabildiklerini gençlerimiz her zaman gösteriyor. Merkezefendi Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü satranç takımı iki kupa kazandı

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü satranç takımı iki kupa kazandı - Son Dakika Spor


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