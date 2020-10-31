Merkezefendi Belediyesi İzmir'in yanında - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi İzmir'in yanında

31.10.2020 00:22
Merkezefendi Belediyesi İzmir'in yanında, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi, İzmir'de yaşanan deprem yaralarını sarmak için harekete geçti.

Merkezefendi Belediyesi, İzmir'de yaşanan deprem yaralarını sarmak için harekete geçti. İzmir'e yardım malzemeleri ve 2 yardım aracı ile birlikte 6 personel Denizli'den hareket geçti.

Merkezefendi Belediyesi, İzmir'de yaşanan depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Merkezefendi Belediyesi depremzedeler için acil olarak hazırlanan yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdi. 2 yardım aracı, 6 personel ile İzmir'e hareket etti. Yardım aracında süt, su, muhtelif gıda, maske, eldiven ve genel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

"Merkezefendi Belediyesi olarak kalbimiz İzmir ile atıyor"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yaşanan depremden dolayı çok büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Başkan Doğan, "Ülkemizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Merkezefendi Belediyesi olarak depremden etkilenen yurttaşlarımızın yanındayız. Bu zorlu günde Merkezefendi Belediyesi olarak kalbimiz İzmir ile atıyor" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesi İzmir'in yanında
Merkezefendi Belediyesi İzmir'in yanında

Merkezefendi, Denizli, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesi İzmir'in yanında - Son Dakika


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