Merkezefendi Belediyesi mahalleleri sosyal tesislerle donatıyor - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sümer Mahallesine yapılacak ve bölge halkına hitap edecek olan Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salonun temeli atıldı.

Merkezefendi Belediye'sinin Sümer Mahallesi'ne yapılacak olan Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salonun temelini attı. Toplam inşaat alanı 2408 metrekareden oluşan Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salon, bodrum, zemin ve 1.Kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Projede 400 kişilik çok amaçlı salon, yönetim ofisi ile beş adet ofis ve 30 araçlık otopark bulunuyor. Verdikleri sözleri tuttuklarını söyleyen Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda 5 yıllık stratejik planı hazırlamıştık. Bugün Sümer Mahallemize Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salon'un temelini atıp mahallemize kazandıracağız" dedi.

"Çiftlerimiz en mutlu günlerini uygun fiyatlarla burada yaşayacaklar"

Çiftlerin en mutlu günlerini uygun fiyatlarla temeli atılan Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salonunda yaşayacağını belirten Başkan Doğan, "Ekonomik sıkıntı, işsizlik sorunu ile birlikte gençlerimizin en mutlu günleri çileye dönüşüyor. Artan maliyetler Merkezefendili hemşehrilerimize dert oluyor. Bizler de bu dertlere derman olmak için çalışıyoruz. Hemşehrilerimiz, çiftlerimiz en mutlu günlerini uygun fiyatlarla burada yaşayacaklar. Burası sadece düğün salonu olarak değil çok amaçlı salon olarak da kullanılacak" diye konuştu.

"Bu bölgeye de böyle bir yapı lazımdı"

Dertleri dert yerinde dinlediklerini belirten Doğan, ortak akıl ve istişareler ile projeler kazandırdık. Neden mi burayı seçtik? Esnafımızın, odaların toplantı yapabilecekleri yer yoktu. Bu bölgeye de böyle bir yapı lazımdı. İşte bu yapının temeli ortak istişare ile atılıyor. Ortak akıl ile ilçemize projeler kazandırıyoruz. Bu yörede çalışan çırak ve kalfalar var. Bu binada onlara eğitimler de verilecek. Hep birlikte daha güzel işler, daha güzel açılışlar yapacağız. Sümer Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salon, mahallemize, ilçemize ve Denizli'mize hayırlı olsun" sözlerini söyledi.

"İnsana dokunan hizmetlere imza atılıyor"

Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, "Sümer Mahallemizde temeli atılan hizmet noktasında sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Belediyemiz insana dokunan hizmetlere imza atıyor. İlçemizin 50 mahallesinden birini birbirinden ayırmıyoruz. Sosyoekonomik yapının yeni yatırımlarda öncelikli tutulmasını doğru olan olarak değerlendiriyor, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Temeli atılan salonun en kısa sürede kazasız belasız tamamlanıp hizmete açılmasını diliyorum. Hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ