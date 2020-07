Merkezefendi Belediyesi'nden AKUT'a destek - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi, Arama Kurtarma Denizli Derneği'ne (AKUT) malzeme desteğinde bulundu. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Arama Kurtarma Derneği'nin Denizli'deki ve tüm Türkiye'deki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu anlamda da sizlere destek olmak bir belediye, bir yerel yönetim olarak bizim öncelikli görevimiz. İlerleyen dönmelerde sizler için elimizden gelen desteği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, her yıl onlarca arama kurtarma olaylarında faaliyet gösteren AKUT'a malzeme desteği sağladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yerel yönetimler olarak gereken önlemleri ve tedbirleri almak zorunda olduklarını söyledi. Arama kurtarma ekiplerinin her koşulda özveri ile çalıştıklarını dile getiren Başkan Doğan, "Sizler gerek doğal afetlerde, yaşanan yangında, selde, depremde özellikle, kayıplarda büyük bir özveri ile çalışıyorsunuz. Tabi bunların eğitimlerini aldınız. Burası gönüllülerden oluşan bir dernek. Kış aylarında sizin bir tatbikatınıza katılmıştık. Gerçekten oradaki çalışmanız ciddi anlamda bu işi ciddiye alarak, deneyimleyerek çalışmanız ve ülke genelinden desteği gördükten sonra biraz daha Denizli adına içimiz rahat etti. Gerçekten her sektördeki yaşanacak sıkıntıya karşı hepiniz tatbikat halindeydiniz. O bizim için çok önemliydi. Tabi diğer bir sorun, Denizli'mizin geneli Merkezefendi'miz bir deprem bölgesi. Bu anlamda bizler yerel yönetimler olarak gereken önlemleri, tedbirleri almak zorundayız" dedi.

"Biz gönlümüzü koyuyoruz, emeğimizi koyuyoruz"

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise, Denizli'de deprem riskinin yüksek olduğunu belirterek hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Afet kültürünün oluşturulması gerektiğini vurgulayan Şalcı, "Türkiye bir afet bölgesi. Bizim de bir afet kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bunun için kurtarma ekipleri çok önemli ama daha da önemlisi o bölgelerde yaşayan insanların, belediyede çalışanlarının afetlere hazır olması. Bu konuda da önemli çalışmalar yapılıyor. 2020 yılı, afetlere hazırlık yılı ama pandemiden dolayı yavaş ilerliyor. Denizli'de deprem riski çok yüksek. Bizim bir şekilde buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz gönlümüzü koyuyoruz, emeğimizi koyuyoruz. Sağ olsun Başkan Şeniz Doğan da destek verdi. Bir afet olduğu zaman bununla başa çıkacak güçteyiz. Yapılan destekler hem maddi olarak hem de motivasyon olarak ve yaptığımız çalışmalarda doğru yolda olduğumuzu görmek açısından çok etkili. O yüzden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum. Merkezefendi Belediyesi ile işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Güzel işler yapacağız" dedi. - DENİZLİ