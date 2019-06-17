Merkezefendi Belediyesi'nden çocuklara sinema jesti
1 saat önce
Denizli Merkezefendi Belediyesi ilçedeki ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak sinema bileti hediye edilmeye başlandı.
Denizli Merkezefendi
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Belediyesi ilçedeki ortaokul öğrencilerine karne hediyesi olarak sinema bileti hediye edilmeye başlandı.
Karnesiyle beraber Merkezefendi Kültür Merkezi ve Merkez Kütüphane 'ye gelen ilk 3 bin öğrenciye 'Aladdin' isimli filme bilet veriliyor. 'Karneni Getir Sinema Biletini Götür' etkinliği kapsamında 5-6-7. ve 8. sınıf öğrencilerine ilk bileti Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan
verdi. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde çocuklara biletleri hediye eden Başkan Doğan, "2018-2019 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize sinema bileti hediye ediyoruz. Öğrencilerimize iyi seyirler ve iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Eğitime destek verme noktasında Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman hazırız" dedi.
Biletlerini alan öğrenciler, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ederek mutlu olduklarını belirttiler. - DENİZLİ
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