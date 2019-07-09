Merkezefendi Belediyesi'nden öğrencilere burs imkanı
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Denizli Merkezefendi Belediye Meclisi oy birliği ile aldığı karara ile ilçe sınırlarındaki 4 bin öğrenciye aylık 100 TL burs verecek.
Denizli Merkezefendi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
Belediye Meclisi oy birliği ile aldığı karara ile ilçe sınırlarındaki 4 bin öğrenciye aylık 100 TL burs verecek.
Merkezefendi Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Mecliste, Merkezefendi ilçesi sınırları içerisinde ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında eğitim-öğretim gören 4 bin öğrenciye burs imkanı sağlama önerisi oy birliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl 3 bin öğrenciye sağlanan burs imkanı, bu yıl 4 bin öğrenciye yükseltildi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4 bin öğrenciye aylık 100 TL burs verilecek.
Alınan kararlar ilgili bir açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan
, "4 bin öğrencimize aylık 100'er TL öğrenim yardımımız devam edecek. Bu anlamda komisyona giren arkadaşlarıma, sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ
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