Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyesi'nden öğrencilere burs imkanı
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Merkezefendi Belediyesi'nden öğrencilere burs imkanı

1 saat önce

Denizli Merkezefendi Belediye Meclisi oy birliği ile aldığı karara ile ilçe sınırlarındaki 4 bin öğrenciye aylık 100 TL burs verecek.

Merkezefendi Belediyesi'nden öğrencilere burs imkanı, System.String[]
Denizli Merkezefendi Belediye Meclisi oy birliği ile aldığı karara ile ilçe sınırlarındaki 4 bin öğrenciye aylık 100 TL burs verecek.

Merkezefendi Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Mecliste, Merkezefendi ilçesi sınırları içerisinde ortaöğretim, lise ve dengi devlet okullarında eğitim-öğretim gören 4 bin öğrenciye burs imkanı sağlama önerisi oy birliği ile kabul edildi. Geçtiğimiz yıl 3 bin öğrenciye sağlanan burs imkanı, bu yıl 4 bin öğrenciye yükseltildi. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4 bin öğrenciye aylık 100 TL burs verilecek.

Alınan kararlar ilgili bir açıklama yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "4 bin öğrencimize aylık 100'er TL öğrenim yardımımız devam edecek. Bu anlamda komisyona giren arkadaşlarıma, sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
Merkezefendi, Denizli, Güncel
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