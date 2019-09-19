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Merkezefendi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı

1 saat önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından mübarek Muharrem ayı dolayısıyla belediye önünde aşure hayrı ikramında bulunuldu.

Merkezefendi Belediyesi'nden vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından mübarek Muharrem ayı dolayısıyla belediye önünde aşure hayrı ikramında bulunuldu.


Merkezefendi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan aşure hayrına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mahir Akbaba, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara tek tek aşure dağıtarak, Muharrem ayının hayırlar getirmesini diledi.Başkan Doğan, "Dostluğun, kardeşliğin, barışın daha yoğun yaşandığı Muharrem ayın içerisindeyiz. Bu aya ayrı bir değer katan, manevi değer katan aşure hayrımızı Merkezefendi Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Bizler Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın torunlarıyız. İnsanı insan olduğu için seven büyüklerimizin torunlarıyız. Bizim için sevgi, dostluk, kardeşlik, barış, paylaşmak çok önemli. Merkezefendi Belediyemizde de bu dönem bu şekilde olacak projelerimiz. Bugün gaziler günümüz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını vermiş şehit düşmüş, gazi olmuş bütün kahramanlarımızın bu gününü kutluyorum. Gazilerimiz de bizleri kırmayıp aşure hayrımıza katıldılar. Merkezefendili, Denizlili hemşerilerimizle birlik ve beraberlik içinde hayrımızı yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:43 Kaynak: İHA
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