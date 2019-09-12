Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyesi 'Sokak Kütüphanesi' kurdu
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Merkezefendi Belediyesi 'Sokak Kütüphanesi' kurdu

1 saat önce

Merkezefendi Belediyesi 'Sokak Kütüphanesi' kurduDENİZLİ - Denizli Merkezefendi Belediyesi şehrin belirli noktalarına 'Sokak Kütüphanesi' kurdu.

Merkezefendi Belediyesi 'Sokak Kütüphanesi' kurdu

DENİZLİ - Denizli Merkezefendi Belediyesi şehrin belirli noktalarına 'Sokak Kütüphanesi' kurdu.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlar arasında kitap okuma alışkanlıklarının artırılması ve kitap paylaşma kültürünün oluşturulmasını amaçlayarak şehrin belli noktalarında kitap şeklinde 'Sokak Kütüphanesi'ni faaliyete geçirdi. Kitapseverler, sokak kütüphanelerinden sevdikleri kitapları alıp iade edecekler ve paylaşma kültürünün yaygınlaştırılması adına da sokak kütüphanelerine kitap katkısında bulunabilecekler. Belediye ekipleri belirli aralıklarla bağışlanan kitapların kontrollerini sağlayarak uygunsuz olan yayınları kütüphanelerden kaldıracaklar. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Eflatun Sokak'ta kurulan sokak kütüphanesini yerinde inceleyerek "Hemşerilerimiz, aldıkları kitapları sokak kütüphanelerimizin bulunduğu alanlarda okuyacak ya da evine götürüp okuduğu kitabı geri getirebilecek. İsteyen hemşerimiz evinden getirdiği kitabı da sokak kütüphanelerimize bağışlayabilecek. Bu sayede kitap paylaşma kültürünü oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Merkezefendi Belediyesi 'Sokak Kütüphanesi' kurdu

Merkezefendi, Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:45 Kaynak: İHA
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