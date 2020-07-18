Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek - Son Dakika

Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek

Merkezefendi Belediyesi, sosyal faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Merkezefendi Müzik Topluluğu, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30'da Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda Denizlililere konser verecek.

Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış

Merkezefendi Belediyesi normalleşme süresiyle birlikte konser vermeye hazırlanıyor. Düzenlenecek olan konserde sosyal mesafe, hijyen, maske ve tüm salgın tedbirlerine uyulacak. Konser yaklaşık iki saat sürecek. Sekiz müzik öğretmeninden oluşan Merkezefendi Müzik Topluluğu'nun gerçekleştireceği, sınırlı kontenjanın olduğu konsere katılmak isteyen vatandaşlar http://merkezefendi.bel.tr/konser/ sayfası üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Yaşadığımız stresin yükünü bir nebze azaltmak istediğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ülkemiz ve dünyamız zorlu bir pandemi dönemi yaşarken, hepimiz önlemlere uyduk, kurallara uygun olarak yaşayarak, salgının etkilerini azaltmaya çalıştık. Normalleşme sürecini yaşadığımız bu günlerde, tüm tedbirlere uygun olarak düzenleyeceğimiz bir konserle, yaşadığımız stresin yükünü bir nebze azaltmak istedik. Bu anlamda 21 Temmuz Salı Günü, Saat 20.30'da, Merkezefendi Belediyesi Müzik Topluluğumuz, Merkezefendi Kültür Merkezi Açık Otoparkı'nda değerli hemşerilerimizle buluşacak. Salgın önlemleri gereği sınırlı kontenjanla gerçekleştireceğimiz konserimiz için resmi internet sayfamız üzerinden kayıt yaptırmanız gerekiyor. Konserimizi aynı zamanda canlı olarak sosyal medya hesaplarımızdan da izleyebileceksiniz" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:53 ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu 15:44 Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 13:22 İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı 12:44 Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:15 Tutuklandığı iddia edilen menajer Ümit Akbulut'tan açıklama: İfade verdim, konu kapandı
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış
15:56
ABD'de 110 yıl sonra ilk defa bir siyahi kadın savaş uçağı pilotu oldu
15:53
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
15:44
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı
15:33
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
15:16
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
14:12
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
13:58
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
13:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 16:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]