Merkezefendi belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Merkezefendi belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

Merkezefendi Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Merkezefendi Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Gerçekleştirilen törende imzaları Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Belediye-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan attı.

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sizlere, göreve geldiğimizde sendikal haklarınız verilecek diye söz vermiştik. Belediyemizde adaletsizlik ve eşitsizlik sorununu ortadan kaldırdık. Bu yüzden mutlu ve gururluyum. Yıllık 20 günlük yevmiye ve birçok sosyal haklar işçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


Merkezefendi Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılarak iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası bahçesinde gerçekleştirilen sözleşme ile belediye çalışanlarının maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. Başkan Doğan, belediye çalışanlarının birçok sosyal hakka sahip olacağını söyledi. Doğan, "Belediyemizde aynı işi yapıp da farklı ücret alan arkadaşlarımız vardı. Büyük bir eşitsizlik ve adaletsizliğe bu sözleşme ile son verdik. Sizleri bu sıkıntıdan kurtarıyoruz. Birçok sosyal hakka sahip olacaksınız. Yılda 20 günlük yevmiye sizi bekliyor olacak. Hepinize de sabrınız için teşekkür ediyorum. Ben, sizlerle birlikte yola çıktım. Merkezefendimize sizlerle beraber projeler kazandıracağız. Bugün itibari ile belediyemizde üç Bin TL altında ücret alınmayacak. Eşinizle, çocuğunuzla, ailenizle yaşam standartlarınızın çok iyi olmasını istiyoruz. Çalışmalarımız hep bu yönde" diye konuştu.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi'yi vizyon ilçe yapacaklarını söyledi. Başkan Doğan, "Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak büyük bir aileyiz, bir bütünüz. Mutluluk ve huzur aileden başlar. Bu birlikteliğin ve bütünlüğün bozulmaması, bu mücadelenin bitmesini istemiyoruz. Hep birlikte çalışarak, bir olarak Merkezefendi'yi vizyon ilçe yapacağız. Geldiğiniz için, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.Geldiğiniz için. Toplu İş Sözleşmemiz belediyemize, Merkezefendimize ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.


Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Belediye-İş Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan ise, "Burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Bunu Sayın Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a borçluyuz. Başkan Doğan, sözlerini bir bir yerine getiriyor. Demokrasi ve emek mücadelesi için kendilerine çok teşekkür ediyorum." - DENİZLİ

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Belediye İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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