Merkezefendi Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi'nden eğitime destek devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşçay Mahallesinde bulunan Ahmet Sami Uslu İlkokulu içine ek eğitim binası inşasında sona gelindi.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime olan desteği aralıksız devam ediyor. Ahmet Sami Uslu İlkokulu içine öğrenciler için yeni ek binası kurulurken inşaatın bitmesine son aşamalara gelindi. Yapılan ek binada birer adet anasınıfı, ilkokulu sınıfı, mutfak, yemekhane ve yönetim ofisi yer alıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımız ve eğitim için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitime yatırımın geleceğe yatırım olduğunu belirten Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Daha önce de okullarımıza çeşitli desteklerde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Ahmet Sami Uslu İlkokulumuza yeni sınıflar kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir" diye konuştu. - DENİZLİ