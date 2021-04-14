Merkezefendi Belediyesinden pide ikramı - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi Ramazan ayının ilk gününden iftara saatler kala pide ikramında bulundu.

Merkezefendi Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Sevindik Mahallesi'nde vatandaşlara iftarların sembolü olan sıcak Ramazan pidesi ikram etti. Ekipler tarafından iftara saatler kala mahallenin çeşitli noktalarında pide dağıtıldı. 13 Nisan Salı günü başlayan pide ikramı ilçenin farklı mahallelerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde dayanışmayı, birlik olmayı, paylaşmayı hemşehrilerimizle birlikte her geçen gün pekiştiriyoruz. Merkezefendi'de dayanışma ve yardımlaşma her geçen artıyor. Hemşehrilerimizle birlikte kenetlenerek bu zorlu günleri birlikte aşacağız. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mahallelerimizde Ramazan pidelerini Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin sofralarına ulaştıracağız" diye konuştu. - DENİZLİ