Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği

12.11.2020 17:13
Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi, eğitime olan desteğini sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi, eğitime olan desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda evinde interneti, tableti, bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet desteği verilirken 100 öğrenciyi daha tabletle buluşturdu.

Merkezefendi Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan liste kapsamında, uzaktan eğitime hiçbir şekilde erişim sağlayamayan ve okullarda oluşturulan EBA destek merkezlerine giderek eğitim almaya çalışan öğrencilere tablet desteği vermeye devam ediyor. Yapılan araştırmalar sonrası ve alınan liste doğrultusunda 100 öğrenciye daha tablet hediye edildi. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere tabletlerini, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. İlk olarak 27 Ekim'de başlatılan destek hareketi, ilerleyen süreçte incelemeler doğrultusunda devam edileceği belirtildi.

"Merkezefendi Belediyesi, onların her zaman tarafsız ve şeffaf olarak yanında"

Eğitimde eşitliği sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hiç beklemediğimiz bir salgınla mücadele içine girdik. Sosyal ve ekonomik durumu iyi olamayan ailelerimizin çocukları özel dersler alamadı. Biz de beş mahallemizde Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri açtık. Buralarda birçok alanda eğitimler veriyoruz. Bazı çocuklarımızı tableti yoktu, ailelerin tablet alacak ekonomik gücü yoktu. Bu çocuklarımıza bir nebze olsun destek olmak istedik. Merkezefendi Belediyesi, onların her zaman tarafsız ve şeffaf olarak yanında. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aldığımız liste kapsamında bu dağıtıma sırayla başladık. Etap etap bu dağıtım devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği
Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği
Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği
Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği
Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği

Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Bilişim Ağı, Merkezefendi, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi Belediyesinden100 öğrenciye daha tablet desteği - Son Dakika


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