Merkezefendi Belediyesinin Karne Hediyesi Basketbol Topu Oldu
1 saat önce
Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine 5 bin basketbol topu hediye edildi.
Merkezefendi
Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine 5 bin basketbol
topu hediye edildi.
Karne dağıtım töreninin ardından Gümüşler
Vali Recep Yazıcıoğlu
Spor Salonu'nda konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu
, geçen yıl başlattıkları "Karneni getir, topunu götür" projesinin bu yılda devam ettiğini söyledi.
Belediyenin kurulduğu 2014 yılından itibaren spora destek vermeye devam edeceklerini anlatan Subaşıoğlu, "Kurulduğumuz günden beri bizler en çok yatırımı eğitime ve spora yaptık. 26 bin öğrencimize bisiklet hediye ettik. 36 okulumuza halı saha kazandırdık." dedi.
Konuşmaların ardından karnesini getiren öğrencilere basketbol topu hediye edildi.
Törende ayrıca basketbol akrobasi grubu bir gösteri sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:42 Kaynak: AA
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