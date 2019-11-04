Merkezefendi Belediyespor'a Jamaikalı pivot takviyesi
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Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyespor, daha önce NBA'de de forma giyen Jamaikalı pivot Jerome Jordan ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:20 Kaynak: AA
Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyespor, daha önce NBA'de de forma giyen Jamaikalı pivot Jerome Jordan ile anlaştı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya varılan Jordan'ın yarın takıma dahil olacağı bildirildi.
Son olarak MoraBanc Andorra takımı ile İspanya Ligi'nde forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcu NBA'de Brooklyn Nets ve New York Knicks'in yanı sıra Çin, İtalya, Filipinler, Sırbistan ve Slovenya'da da mücadele etti.
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