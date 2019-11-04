Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyespor'a Jamaikalı pivot takviyesi
Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyespor'a Jamaikalı pivot takviyesi

Merkezefendi Belediyespor'a Jamaikalı pivot takviyesi

6 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyespor, daha önce NBA'de de forma giyen Jamaikalı pivot Jerome Jordan ile anlaştı.

Merkezefendi Belediyespor'a Jamaikalı pivot takviyesi, System.String[]

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyespor, daha önce NBA'de de forma giyen Jamaikalı pivot Jerome Jordan ile anlaştı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya varılan Jordan'ın yarın takıma dahil olacağı bildirildi.


Son olarak MoraBanc Andorra takımı ile İspanya Ligi'nde forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcu NBA'de Brooklyn Nets ve New York Knicks'in yanı sıra Çin, İtalya, Filipinler, Sırbistan ve Slovenya'da da mücadele etti.

Merkezefendi, basketbol, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:21 
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