Son Dakika Haberleri: Merkezefendi Belediyespor'da Jordan için imza töreni düzenlendi
Son Dakika Spor Merkezefendi Belediyespor'da Jordan için imza töreni düzenlendi

Merkezefendi Belediyespor'da Jordan için imza töreni düzenlendi

7 saat önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyespor, daha önce kadrosuna dahil ettiğini duyurduğu Jamaikalı pivot Jerome Jordan için imza töreni düzenledi.

Merkezefendi Belediyespor'da Jordan için imza töreni düzenlendi, System.String[]

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyespor, daha önce kadrosuna dahil ettiğini duyurduğu Jamaikalı pivot Jerome Jordan için imza töreni düzenledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen ve yeni takımının yarın sahasında Mamak Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi Pamukkale Üniversitesi Arena'da gerçekleştirilen son antrenmana katılan 33 yaşındaki basketbolcu için çalışmanın ardından imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İmza törenine kulüp başkanı Veli Deveciler, asbaşkan Zafer Gökşin ve yönetim kurulu üyesi Coşkun Kaya katıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da antrenmana gelerek oyunculara moral verdi." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak MoraBanc Andorra takımı ile İspanya Ligi'nde forma giyen Jerome Jordan, NBA'de Brooklyn Nets ve New York Knicks'in yanı sıra Çin, İtalya, Filipinler, Sırbistan ve Slovenya'da da mücadele etmişti.

Bu arada, açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Şahin Ateşdağlı, iki haftadan bu yana şanssız mağlubiyetler aldıklarını belirterek, "Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Ligi bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmek için çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezefendi, basketbol, Türkiye, Mamak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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