Merkezefendi Besket'i Süper Lig heyecanı sardı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için önünde kazanması gereken yalnız 1 maç kaldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 13'üncü galibiyetini Finalspor'u deplasmanda 77-66 yenerek alan lider Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için önünde kazanması gereken yalnız 1 maç kaldı. Ligde 28 haftada 20 galibiyetle zirvede yer alan Denizli temsilcisi, 1 Mayıs Cumartesi Günü evinde saat 14.00'de Nadir Gold İstanbul Basket'i de yendiği takdirde rakibi Samsunspor'un alacağı sonuca bakmaksızın adını Süper Lig'e yazdıracak. Denizli ekibi şampiyonluk kutlamasını cumartesi günü evinde kazanarak yapmak istiyor.

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, 13 haftadır kazanan takımımız bir maç daha kazanırsa Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu olacak diyerek," İki yıldır verdiğimiz mücadelenin sonucunu almak için bir maç kaldı. Cumartesi günü saat 14.00'de sahamızda İstanbul Basket ile oynayacağımız maçı kazanmamız halinde ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan edeceğiz. İstanbul Basket, Anadolu Efes'in alt yapı oyuncularından oluşan, genç basketbol yıldızlarından kurulu bir takım. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum.

Öyle büyük bir emek harcandı ki, oyuncular, teknik ekip herkes aylardır bu günü bekliyor. Eşi benzeri olmayan bu tarihi olayın Denizli'miz tarafından sahiplenileceğini düşünüyorum. Tam kapanma nedeniyle hiç bir şekilde seyirci alınmayacak olan maç için uzaktan da olsa desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ