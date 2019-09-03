Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de 13 mahallede 11 bin ton asfalt çalışması yapıldı
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Merkezefendi'de 13 mahallede 11 bin ton asfalt çalışması yapıldı

24 dakika önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayından bu güne kadar 13 mahallede toplam 11 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Merkezefendi'de 13 mahallede 11 bin ton asfalt çalışması yapıldı, System.String[]

Denizli Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayından bu güne kadar 13 mahallede toplam 11 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi.


İlçede Selçukbey, Yenişafak, Bahçelievler, Çakmak, Şemikler, Saruhan, Adalet, Aşağışamlı, Mehmet Akif Ersoy, Zafer, Muratdede, Başkarcı ve Sümer Mahallelerinde asfalt çalışmaları ile çehresi değişti. 68 bin metrekare alanda üç kilometre uzunluğundaki asfalt çalışmasının maliyeti ise iki milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Merkezefendi Belediyesin, vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak ve ilçenin çehresini daha da güzelleştirmek için sokak ve caddelerde yol çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, asfalt çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana asfalt ve yol çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hemşerilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda, ortak bir akılla çalışıyoruz. Hem ulaşımın hem de mahallelerimizin daha da güzelleşmesi adına yol çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Merkezefendimiz her anlamda daha da güzel olacak" dedi. - DENİZLİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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