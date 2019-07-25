Merkezefendi'de 80 okulun önüne yaya geçidi yapılacak

Denizli Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri ekiplerince, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Önce Yaya' projesi kapsamında ilçedeki okulların önlerine yaya geçidi çalışması gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri ekiplerince, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Önce Yaya' projesi kapsamında ilçedeki okulların önlerine yaya geçidi çalışması gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çalışma kapsamında ilçede 80 okulun önüne yaya geçidi yapılacak.



Merkezefendi Fen işlerinin devam ettirdiği okul önlerinde yapılan yaya geçitleri çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek, yaya güvenliğini sağlamak ve çocuklara kurallara uyma alışkanlığı kazandırmanın amaçlandığı belirtildi. Okul önlerine hem beyaz hem de rengarenk yaya geçitleri yapılıyor. Şu ana kadar 40 okulun önüne yapılan geçitler, 40 okulun önüne daha yapılacağı ifade edildi.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Fen İşleri ekiplerimiz tarafından çocuklarımızın güvenliği sağlamak ve onlara kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, yaya geçidi çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız sonucunda 80 okulun önüne yaya geçidi kazandırmış olacağız. Hem yayaların hem de sürücülerin daha dikkatli olmasını istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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