Son Dakika Haberleri: Merkezefendi'de 'Haydi Çocuklar Oyuna' etkinliği başlıyor
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Merkezefendi'de 'Haydi Çocuklar Oyuna' etkinliği başlıyor

1 saat önce

Denizli Merkezefendi Belediyesi, çocuklara yönelik sosyal etkinliklerine devam ediyor.

Merkezefendi'de 'Haydi Çocuklar Oyuna' etkinliği başlıyor, System.String[]
Denizli Merkezefendi Belediyesi, çocuklara yönelik sosyal etkinliklerine devam ediyor. Geleneksel oyunların oynanacağı 'Haydi Çocuklar Oyuna' etkinliği, 24 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Etkinlik Yeşilyurt Pazar Yeri'nin yanındaki alanda, 24 Temmuz Çarşamba günü 16.00 ile 19.00 saatleri arasında ger.ekleştirilecek. Etkinlikte, yedi taş, yedi kiremit, dokuztaş, yakan top, mendil kapmaca, beş taş, istop, ip atlama, kutu kutu pense, seksek, yağ satarım bal satarım, körebe, saklambaç, topaç, çuval yarışı, halat çekme yarışı ve ip atlama yarışı gibi geleneksel oyunlar oynanacak. Etkinlik alanında ayrıca şişme oyun parkı, yüz boyama bölümü ve fotoğraf hatıra panosu da kurulacak. Sürpriz hediyelerin ve ikramların olacağı 'Haydi Çocuklar Oyuna' etkinliğine tüm çocukları ve ailelerini davet Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi İlçesi, yediden yetmişe herkesin yüzünün güldüğü bir ilçe olacak. Hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem de yaşlılarımız için, Merkezefendi Belediyesi olarak etkinlikler ve projeler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çocukluğumuza dönecek olduğumuz, geleneksel oyunların oynanacağı 'Haydi Çocuklar Oyuna' etkinliğimize tüm çocuklarımızı ve ailelerini davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ
Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:09 Kaynak: İHA
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